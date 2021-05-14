14.05.2021 (17:45)

На Балтийском флоте прошёл сбор с офицерами дежурных сил

В Калининграде прошёл учебно-методический сбор с начальниками командных пунктов, а также с оперативными дежурными флотских соединений и объединений. Главной целью мероприятия было повышение уровня специальной подготовки военнослужащих, несущих боевое дежурство в качестве оперативного дежурного.

В ходе сбора участникам довели требования основных руководящих документов по организации и несению боевого дежурства в корабельных, береговых, авиационных, зенитно-ракетных и радиотехнических подразделениях соединений и объединений флота. Помимо этого, офицеры ознакомились с перспективами развития средств воздушно-космического нападения, авиации, систем связи и флота вероятного противника.

По окончании мероприятия участники сдали зачёты на знание требований руководящих документов, регламентирующих несение боевого дежурства по своим направлениям. Сбор прошёл под руководством начальника штаба Балтийского флота.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице