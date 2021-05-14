14.05.2021 (17:45)
На Балтийском флоте прошёл сбор с офицерами дежурных сил
В Калининграде прошёл учебно-методический сбор с начальниками командных пунктов, а также с оперативными дежурными флотских соединений и объединений. Главной целью мероприятия было повышение уровня специальной подготовки военнослужащих, несущих боевое дежурство в качестве оперативного дежурного.
В ходе сбора участникам довели требования основных руководящих документов по организации и несению боевого дежурства в корабельных, береговых, авиационных, зенитно-ракетных и радиотехнических подразделениях соединений и объединений флота. Помимо этого, офицеры ознакомились с перспективами развития средств воздушно-космического нападения, авиации, систем связи и флота вероятного противника.
По окончании мероприятия участники сдали зачёты на знание требований руководящих документов, регламентирующих несение боевого дежурства по своим направлениям. Сбор прошёл под руководством начальника штаба Балтийского флота.