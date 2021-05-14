14.05.2021 (17:31)

С армейского корпуса Балтийского флота убыли домой первые группы военнослужащих, призванных весной 2020 года

Первые группы военнослужащих, призванных на военную службу весной 2020 года и отслуживших установленный срок в соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота, убыли в места постоянного места жительства.

Отличившимся за время службы в боевой подготовке были вручены рекомендательные письма для поступления в вузы, а также памятные подарки с символикой частей и почетные грамоты. Родителям и учителям были отправлены благодарственные письма от лица командования соединениями.

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в воинских частях были исключены торжественные построения. Читка приказов и вручение документов военнослужащим было проведено в групповом формате с участием командиров соединений или их заместителей по военно-политической работе. Всем увольняемым было выдано положенное денежное довольствие и документы для бесплатного приобретения билетов.

За время военной службы в соединениях армейского корпуса Балтийского флота военнослужащие освоили навыки работы на современной военной технике: зенитных ракетно-пушечных комплексах «Панцирь-С» и зенитно-ракетных комплексах «Бук», оперативно тактических ракетных комплексах «Искандер-М», современных танках Т-72Б3М. Кроме того, они приняли участие в около 20 масштабных тактических учениях и спортивных соревнованиях, а также успешно сдали итоговую комплексную проверку за 2020 учебный год.

Всего из рядов армейского корпуса планируется уволить в запас свыше 2 тысяч военнослужащих по призыву.

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