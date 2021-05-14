14.05.2021 (17:40)

В Тверской области прошёл второй день учебно-методических сборов со специалистами военно-политической работы ВКС

В Тверской области завершился второй день учебно-методических сборов с должностными лицами военно-политических органов объединений, соединений, воинских частей и организаций Воздушно-космических сил (ВКС).

В ходе работы офицеры возложили венки и цветы к Ржевскому мемориалу Советскому солдату и осмотрели экспозиции мемориального комплекса. Затем участники сборов посетили музей Государственного центра боевого применения и переучивания лётного состава армейской авиации в г. Торжок, где была представлена экспозиция из более чем 10 типов военных и морских вертолетов, которые выпускались в СССР лучшими авиаконструкторскими бюро. Также была возможность ознакомиться с вертолетами, стоящими на вооружении Воздушно-космических сил.

По завершению второго дня сборов с участниками были проведены инструкторско-методические занятия.

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