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14.05.2021 (17:20)

На Северном флоте проведено инструкторско-методическое занятие по физической подготовке

В Североморске с начальниками управлений, отделов и служб штаба Северного флота проведено инструкторско-методическое занятие по физической подготовке. Оно было посвящено теме подготовки к сдаче инспекции Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации.

Мероприятие прошло под руководством помощника командующего Северным флотом – начальника физической подготовки полковника Павла Кошкарева.

В ходе занятия до офицеров были доведены основные требования руководящих документов, в том числе наставления по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также методические рекомендации начальника Управления физической подготовки и спорта ВС РФ.

В конце месяца на Северном флоте состоится комплекс проверочных мероприятий по физической подготовке военнослужащих.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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