14.05.2021 (17:07)

В армейском корпусе Балтийского флота проведены тренировки по антитеррору

В воинских частях армейского корпуса Балтийского флота проведены тренировки по отражению нападения условного незаконного вооруженного формирования на военные объекты.

В мероприятиях принимали участие более 300 военнослужащих, было задействовано около 25 единиц вооружения и военной техники.

В городе Советск Калининградской области, по замыслу тренировки, условная террористическая группа проводила разведку подступов к узлу связи с целью захвата военного объекта и вывода из строя всех имеющихся линий связи. В роли «террористов» выступали военнослужащие десантно-штурмовой роты отдельного батальона разведки.

Первая группа условного противника с целью проведения отвлекающего маневра произвела обстрел контрольно-пропускного пункта воинской части, в то время как вторая — предприняла попытку проникновения на территорию полка после подрыва бетонного ограждения.

Личный состав дежурного подразделения воинской части по сигналу тревоги получил оружие и, заняв оборону, начал отражать атаку. Дежурным по части были оповещены подразделения антитеррора мотострелкового соединения. Прибывшая группа противодействия террористической деятельности окружила и уничтожила «противника».

В ходе тренировки были также отработаны различные вводные по оказанию медицинской помощи условно раненому военнослужащему и разминированию взрывного устройства, а также проведена радиационная, химическая и биологическая разведка.

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