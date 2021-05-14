14.05.2021 (17:12)
Корабельная тральная группа Балтийского флота участвовала в учение по поиску мин
В акватории Балтийского моря корабельная тральная группа (КТГ) Балтийского флота в составе морского тральщика «Александр Обухов», базового тральщика «Леонид Соболев» и рейдового тральщика «Леонид Перепечь» обезвредила мины, поставленные условным противником.
По замыслу учения тральщики соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы отработали действия по противоминному обеспечению корабельных сил Балтийского флота, которые производили переход из пункта базирования в место развертывания.
Также в заданном квадрате в ходе совместного поиска и траления кораблями КТГ были успешно обнаружены и уничтожены 20 из 20 учебных мин, поставленных экипажем малого противолодочного корабля «Алексин».
На завершающем этапе учения экипажи тральных кораблей уничтожили макеты плавающих мин огнем малокалиберной артиллерии, а также отработали задачи по радиационной, химической и биологической защите.