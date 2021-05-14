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14.05.2021 (17:00)

Более 600 рабочих мест и постов обслуживания развернуто в РВСН для проведения техобслуживания техники

Более 600 постов обслуживания и рабочих мест развернуто в Ракетных войсках стратегического назначения для проведения работ в пунктах технического обслуживания техники.
В РВСН проводится комплекс мероприятий по переводу вооружения, военной и специальной техники, парков, складов и материально-технической базы на режим летней эксплуатации.
Кроме того, свыше 8000 единиц техники будет обслужено в период перевода вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации.
Сезонное техническое обслуживание пройдут военная и специальная техника, находящаяся на вооружении РВСН, начиная от легковых автомобилей и заканчивая автономными пусковыми установками.
Проведение данного обслуживания значительно увеличивает вероятность безотказной работоспособности узлов, агрегатов и систем военной техники.
 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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