14.05.2021 (16:45)

В Санкт-Петербурге замкомандующего Ленинградской армии ВВС и ПВО принял участие в открытии памятной доски Герою Советского Союза Георгию Костылеву

В г. Ломоносове (Санкт-Петербург) на территории 426-й гимназии состоялось торжественное открытие памятной доски Герою Советского Союза летчику-истребителю, защитнику Ораниенбаумского плацдарма Георгию Дмитриевичу Костылеву.

В церемонии открытия приняли участие заместитель командующего Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа лётчик-снайпер генерал-майор Виталий Школенко, Герой России, кавалер трех орденов Мужества подполковник Валерий Чухванцев, родственники Георгия Костылева, учащиеся гимназии, а также жители и гости города.

Участник Советско-финляндской и Великой Отечественной войн, кавалер ордена Красного Знамени Герой Советского Союза гвардии майор Георгий Костылёв начал службу в 5-м истребительном авиаполку на истребителе И-16, на котором совершил свой первый боевой вылет 29 июня 1941 года. К концу июля первого года войны на счету у великого лётчика было уже семь воздушных побед.

В феврале 1942 года самолёт Георгия Костылёва был сбит. Сам он, раненый в руку, воспользовавшись парашютом, сумел попасть к своим.

Всего Георгий Костылев совершил более 400 боевых вылетов, принял участие в 89 воздушных боях, сбил свыше 50 самолётов противника.

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