14.05.2021 (16:30)

Разведчики в Сибири оттачивают профессиональные навыки перед стартом конкурса «Отличники войсковой разведки»

Сегодня на полигоне Кольцово Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) военнослужащие разведподразделений приняли участие в тренировке 2-го этапа соревнований «Конкурс разведчиков-специалистов». Состязания проходят в рамках подготовки к всеармейскому конкурсу «Отличники войсковой разведки» Армейских международных игр-2021.

В ходе тренировки военнослужащие разведывательных подразделений ознакомились с порядком выполнения нормативов по военной топографии, связи, военно-медицинской подготовке, тактико-специальной подготовке, радиационной, химической и биологической защите.

Механики-водители команд участниц конкурса провели тренировку по вождению боевых машин пехоты (БМП-2) в сложных условиях местности по маршруту, протяженностью 4,7 км, который включает в себя преодоление искусственных и естественных препятствий.

Инструкторско-методические занятия по правилам прохождения всех этапов конкурса проходят под руководством арбитров и тренеров команд.

В конкурсе примут участие представители Центрального, Западного, Восточного и Южного военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Новосибирского высшего военного командного училища, а также Росгвардии.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице