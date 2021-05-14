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14.05.2021 (16:18)

Призывники из Сибири пополнят ряды Президентского полка

Около 15 человек в ходе весеннего призыва граждан на военную службу отправятся из Новосибирской области в Президентский полк Федеральной службы охраны Российской Федерации. Все кандидаты пройдут строгий отбор.

«В Президентский полк могут быть направлены молодые люди ростом от 175 до 190 сантиметров, имеющие хороший аттестат, а также образование не ниже полного среднего или выше, обладающие отличным здоровьем и полным отсутствием вредных привычек. Кроме того, приветствуются спортивные увлечения и наличие достижений в спорте», — пояснил военный комиссар Новосибирской области полковник Евгений Кудрявцев.

Отправка новобранцев будет проводиться со сборного пункта военкомата региона в июле текущего года.

Всего в ходе весеннего призыва военным комиссариатом Новосибирской области в войска будет направлено около 3 тыс. человек. Они будут проходить военную службу во всех военных округах.

Весенний призыв стартовал 1 апреля и завершится 15 июля текущего года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Центральный военный округ
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