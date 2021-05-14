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14.05.2021 (16:09)

Военные железнодорожники ЦВО из Удмуртии прибыли в Амурскую область для строительства второй ветки БАМ

Специалисты железнодорожных войск Центрального военного округа (ЦВО) из Республики Удмуртия прибыли на станцию Тунгала в Амурской области для строительства второй ветки Байкало-Амурской магистрали.

Военные железнодорожники преодолели более 6000 километров от станции Камбарка в Республике Удмуртия до пункта назначения. В составе эшелона – около 50 специалистов (крановщики, экскаваторщики, бульдозеристы и копровщики), а также более 30 единиц тыловой, инженерной и специальной железнодорожной техники.

Военнослужащие разгрузили железнодорожные платформы, приступили к обслуживанию техники и к подготовке площадки для модульного городка, в котором расположится личный состав.

Специалисты железнодорожных войск ЦВО построят 183 км из запланированных 340 км второй ветки Байкало-Амурской магистрали. В работах будет задействовано около 750 военнослужащих и более 400 единиц военной и специальной техники. К строительству участка ветки от железнодорожного разъезда Мирошниченко до станции Февральск будут привлечены военнослужащие трех железнодорожных бригад военного округа. Для проживания личного состава будут развернуты три блочно-модульных городка на станциях Дрогошевск, Дугда и Тунгала.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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