14.05.2021 (15:42)

В Крыму прошел чемпионат Южного военного округа по стрельбе из штатного оружия

В соединении береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) прошел чемпионат Южного военного округа (ЮВО) по стрельбе из штатного и табельного оружия.

В соревновании участвовало около 100 военнослужащих в составе 20 команд, прибывших из соединений и воинских частей ЮВО, дислоцированных в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях, Республики Крым и республиках Северного Кавказа.

Военнослужащие состязались в стрельбе из автомата Калашникова на дистанции 100 метров и из пистолета Макарова на 25 метров. Они вели огонь по неподвижным мишеням из положения стоя, с колена и лежа. Все упражнения выполнялись в военной форме одежды.

Победители были определены по сумме выбитых очков в ходе зачетных серий. Лучшие стрелки примут участие в составе сборной команды ЮВО на чемпионате Вооруженных сил Российской Федерации.

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