14.05.2021 (15:35)

Всеармейский конкурс «Полевая кухня» пройдет в Саратовской области

Всеармейский этап конкурса Армейских международных игр-2021 (АрМИ) «Полевая кухня» среди военных поваров пройдет в Саратовской области. Состязания пройдут с 31 мая по 6 июня на базе Вольского филиала Военной академии МТО.

Более 200 военнослужащих из четырех военных округов, 12-го ГУМО, ВКС, ВДВ, Вольского военного института МТО, Росгвардии и МЧС России посоревнуются в приготовлении полноценного обеда на полевых кухнях и средствах хлебопечения. Флотские коки будут готовить блюда в специальных помещениях, где установлено такое же оборудование, как на камбузах кораблей и подводных лодок.

Для выявления победителей конкурса «Полевая кухня» будет работать специальная комиссия, которая оценит, как органолептические свойства продуктов - вкус, цвет, запах, так и эстетический вид - внешнее оформление приготовленных блюд.

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