14.05.2021 (15:20)

Понтонные подразделения инженерных войск к 80-летию начала Великой Отечественной войны совершат уникальный переход по речным путям

Понтонные подразделения соединений центрального подчинения, Западного, Южного и Центрального военных округов в рамках акции, посвященной 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, совершат уникальный переход по внутренним водным путям от мест постоянной дислокации до Волгограда.

В переходе будет задействовано свыше 150 военнослужащих, более 100 единиц военной и специальной техники, в том числе речные и береговые звенья из состава современных понтонных парков, а также новейшие буксирно-моторные катера.

В ходе месячного перехода с каждым понтонным подразделением проведут тактико-специальные учения, на которых военнослужащие отработают более 30 специальных задач по предназначению.

Подразделения будут сплавляться по шести рекам (Ока, Волга, Северский Донец, Дон, Белая, Кама), пяти водохранилищам (Куйбышевское, Саратовское, Волгоградское, Нижнекамское, Цимлянское), а также осуществят проход через 20 шлюзов. Суммарная протяженность речного маршрута составит около 5 тыс. км. Максимальный переход осуществят понтонеры инженерного соединения Центрального военного округа — более 1,9 тыс. км.

В состав речных экспедиций в каждом понтонном подразделении будут включены по два парома: демонстрационный и жилой. На демонстрационном будет представлена экспозиция средств инженерного вооружения, жилой паром предназначен для проживания личного состава и перевозки материальных средств.

К 22 июня все подразделения прибудут в назначенный район Волгоградского водохранилища, после чего пройдут парадным строем вдоль историко-мемориального комплекса «Мамаев курган».

На протяжении всего перехода личный состав подразделений будет осуществлять остановки по пути следования в областных городах (Ульяновск, Самара, Саратов и др.), где будут участвовать в патриотических мероприятиях совместно с ВВПОД «Юнармия» и ветеранскими организациями, проводить экскурсии для всех посетителей на демонстрационных паромах.

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