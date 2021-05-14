14.05.2021 (15:00)
Более 4 тыс. мишеней подготовлено на полигонах танковой армии ЗВО к летнему периоду обучения
На всех полигонах и учебно-тренировочных комплексах гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) завершается комплекс мероприятий по подготовке специальной техники и учебно-материальной базы к летнему периоду обучения.
Для выполнения практических стрельб на полигонах танкового объединения подготовлено более 4 тыс. различных мишеней, имитирующих тяжелую технику, артиллерийские системы, огневые средства, и живую силу противника.
В текущем периоде обучения учебно-материальную базу танковой армии ЗВО пополнят более 100 единиц полигонного оборудования, в том числе свыше 50 радиоуправляемых мишеней.
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