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14.05.2021 (14:44)

В Хакасии завершилась вакцинация военнослужащих ЦВО и членов их семей от COVID-19

В Хакасии завершилась вакцинация военнослужащих, гражданского персонала воинских частей и организаций Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в регионе.

В иммунизации приняли участие личный состав зенитно-ракетной и железнодорожной бригад ЦВО, военного комиссариата республики.

В добровольной вакцинации приняли участие все категории военнослужащих и члены их семей, а также гражданский персонал, которые ранее не болели COVID-19, а также не имеющие противопоказаний. Перед процедурой проводился обязательный медицинский осмотр с измерением температуры тела и тестированием на наличие антител к коронавирусной инфекции. С участниками проводились предварительные беседы, в которых доводилась информация о COVID-19 и воздействии препарата «Гам-Ковид-Вак» на организм человека.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Медицина
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