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14.05.2021 (14:30)

В Самарской области в соединении спецназа ЦВО была завершена вакцинация от COVID-19

В Самарской области в соединении спецназа Центрального военного округа (ЦВО) полностью завершена вакцинация от коронавирусной инфекции. Военнослужащим и гражданскому персоналу введен первый и второй компонент вакцины «Гам-КОВИД-Вак».

К вакцинопрофилактике были привлечены все, кто ранее не болел COVID-19. Перед прививкой специалисты медицинской службы информировали вакцинируемых о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека. Компоненты препарата вводились только после получения письменного согласия, осмотра и консультации терапевта.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Медицина
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