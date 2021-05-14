14.05.2021 (14:30)
В Самарской области в соединении спецназа ЦВО была завершена вакцинация от COVID-19
В Самарской области в соединении спецназа Центрального военного округа (ЦВО) полностью завершена вакцинация от коронавирусной инфекции. Военнослужащим и гражданскому персоналу введен первый и второй компонент вакцины «Гам-КОВИД-Вак».
К вакцинопрофилактике были привлечены все, кто ранее не болел COVID-19. Перед прививкой специалисты медицинской службы информировали вакцинируемых о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека. Компоненты препарата вводились только после получения письменного согласия, осмотра и консультации терапевта.
Новости по теме:
Участники всеармейских этапов конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» прибыли в Челябинскую область
Метки: