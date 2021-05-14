14.05.2021 (14:15)
Военнослужащие ЦВО продолжают оказывать помощь в тушении природных пожаров в Тюменской области
Военнослужащие инженерно-саперного полка Центрального военного округа (ЦВО) продолжают оказывать помощь в тушении природных пожаров в Ишимском районе Тюменской области.
За пять дней военные инженеры при помощи ранцевых огнетушителей РП-15 в общей сложности потушили полосу ландшафтного пожара протяженностью около 20 км. Кроме того, военнослужащие остановили огонь вблизи пяти населенных пунктов Ишимского района.
К ликвидации ландшафтных пожаров привлечено 40 военнослужащих. Для тушения применяются ранцевые огнетушители РП-15. Кроме этого, для локализации очагов возгорания военнослужащие совместно с сотрудниками МЧС используют тактику встречного пала травы.
В готовности к применению содержатся два вертолета Ми-8 из состава бригады армейской авиации ЦВО под Екатеринбургом. Вертолеты оснащены водосливными устройствами ВСУ-5, позволяющими сбрасывать до пяти тонн воды.
Ранее командующий войсками ЦВО принял решение о выделении сил и средств для борьбы с огнем в Тюменской области по обращению региональных властей.