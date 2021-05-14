14.05.2021 (13:05)

В Омском филиале Военной академии МТО состоялся День открытых дверей

В филиале Военной академии материально-технического обеспечения (г. Омск) состоялся День открытых дверей.

Во время мероприятия учащиеся школ и средне-специальных учебных заведений Омска и Омской области посмотрели фильм, из которого узнали об истории, традициях вуза и его сегодняшней жизни. Затем молодые люди посетили кафедры боевых гусеничных, колесных машин и военных автомобилей; вооружения танков и стрельбы; учебную мастерскую (по ремонту автомобильной и бронетанковой техники) и тренажерный комплекс.

В подразделениях филиала посетители смогли познакомиться с тренажёрной базой вуза и стрелковым оружием. Кроме того, они побывали в Музее ретро-техники и военных автомобилей; в казарме, где они увидели вещевое имущество и условия проживания и быта курсантов.

В течение Дня открытых дверей были развёрнуты консультационные пункты по вопросам поступления в Омский и другие филиалы ВА МТО. Здесь каждому гостю были розданы соответствующие информационно-агитационные материалы.

Всего мероприятие посетило 153 человека, и 42 из них изъявили желание поступать именно в филиал ВА МТО в г. Омске. В дальнейшем при оформлении документов на поступление члены специально действующей группы по военно-профессиональной ориентации окажут им всю необходимую помощь.

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