14.05.2021 (13:20)

В Ленобласти завершились учебно-методические сборы с сержантским составом общевойсковой армии ЗВО

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированных в Ленинградской области, завершились учебно-методические сборы по подготовке к новому периоду обучения сержантского состава объединения.

В ходе занятий военнослужащим были доведены требования руководящих документов по организации процесса обучения и повседневной деятельности войск, а также требования безопасности при проведении занятий по дисциплинам боевой подготовки, выполнения парковых и хозяйственных работ.

Теоретическая часть сборов была организована в виде лекций, на которых сержантам были продемонстрированы учебно-методические фильмы и слайды.

На практическом этапе обучения военнослужащие закрепили знания по организации несения службы в суточном наряде, действий дежурной смены при приведении воинской части в высшие степени боевой готовности, порядка обеспечения сохранности вещевого имущества, оружия и материальных ценностей.

Всего к сборам было привлечено более тысячи военнослужащих общевойсковых, артиллерийских, зенитно-ракетных, разведывательных и инженерных соединений общевойсковой армии.

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