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14.05.2021 (13:00)

В Ленинградской области расчеты БпЛА «Орлан-10» приступили к выполнению задач по мониторингу очагов природных пожаров

Расчёты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа с начала недели приступили к выполнению задач по мониторингу очагов природных пожаров.

С момента увеличения среднесуточной температуры в регионе и увеличения числа отдыхающих в лесистой местности, БпЛА «Орлан-10» провели в воздухе более 100 часов.

Мониторинговые полеты длятся не менее 8 часов в день, в наиболее пожароопасных районах. На борту беспилотника установлены фото и видео камеры, позволяющие вести аэрофотосъемку в труднодоступных участках местности.

Кроме того, многофункциональные БпЛА оснащены инфракрасными камерами, что позволяет определить незначительные возгорания и вести разведку в ночное время.

Всего в мероприятиях мониторинга лесных пожаров задействовано более более 50 военнослужащих общевойскового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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