14.05.2021 (12:43)
В Новороссийском горном соединении ВДВ проходит сезонное обслуживание техники и её перевод на летний режим эксплуатации
В воинских частях и подразделениях Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения продолжается сезонное обслуживание вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) и их перевод на летний режим эксплуатации.
В ходе мероприятий обслуживания и перевода ВВСТ проводится комплекс всех необходимых технологических операций, где особое внимание уделяется проверке работоспособности агрегатов, электрических систем ВВСТ, регулировке основных узлов, замене масел, смазок и охлаждающей жидкости, а также проведению работ по обслуживанию аккумуляторных батарей и специального оборудования.
На каждой штатной единице техники проводится до 50 технических операций с проверкой электрических, гидравлических систем и работоспособности всех основных узлов и агрегатов.
На завершающем этапе перевода техники специально созданная командованием соединения комиссия проведет предварительную проверку качества выполненных работ на предмет готовности к летнему периоду эксплуатации, а также готовности техники к выполнению задач.
Сезонное обслуживание боевых машин завершится в конце мая, после чего с военнослужащими будут проведены занятия по изучению правил и требований безопасности при эксплуатации техники в летних условиях.