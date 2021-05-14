14.05.2021 (12:43)

В Новороссийском горном соединении ВДВ проходит сезонное обслуживание техники и её перевод на летний режим эксплуатации



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Сезонное обслуживание техники и её перевод на летний режим эксплуатации в Новороссийском горном соединении ВДВ

В воинских частях и подразделениях Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения продолжается сезонное обслуживание вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) и их перевод на летний режим эксплуатации.

В ходе мероприятий обслуживания и перевода ВВСТ проводится комплекс всех необходимых технологических операций, где особое внимание уделяется проверке работоспособности агрегатов, электрических систем ВВСТ, регулировке основных узлов, замене масел, смазок и охлаждающей жидкости, а также проведению работ по обслуживанию аккумуляторных батарей и специального оборудования.

На каждой штатной единице техники проводится до 50 технических операций с проверкой электрических, гидравлических систем и работоспособности всех основных узлов и агрегатов.

На завершающем этапе перевода техники специально созданная командованием соединения комиссия проведет предварительную проверку качества выполненных работ на предмет готовности к летнему периоду эксплуатации, а также готовности техники к выполнению задач.

Сезонное обслуживание боевых машин завершится в конце мая, после чего с военнослужащими будут проведены занятия по изучению правил и требований безопасности при эксплуатации техники в летних условиях.



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