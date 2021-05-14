14.05.2021 (12:50)

В Калининграде лучница ЦСКА Наталья Авдеева провела мастер-класс в филиале Нахимовского военно-морского училища

В Калининграде для воспитанников филиала Нахимовского военно-морского училища прошел мастер-класс по стрельбе из лука. Его провела титулованная лучница - двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы, победитель и призер Европейских игр прапорщик Наталья Авдеева в рамках программы по совместной работе наставников ЦСКА с представителями довузовских образовательных учреждений Минобороны РФ.

В занятиях приняло участие около шестидесяти нахимовцев пятого курса.

«Мальчишки были воодушевленные, были рады, что я сдержала слово и приехала к ним на мастер-класс. Я привезла своего тренера Юрия Кривоногова - заслуженного тренера России и Казахской СССР, также был тренер и преподаватель из нашей школы и боец из нашего тира, который показал, как правильно попадать в десятки, как правильно стрелять», – рассказала Наталья Авдеева.

В ходе мастер-класса ребятам объяснили технику безопасности, правила и построение выстрела.

Занятия по стрельбе из лука начнутся в училище уже с июня и будут проходить два-три раза в неделю. Наталья выразила надежду, что в дальнейшем заработает постоянная секция в филиале НВМУ: «Я надеюсь на очень долгое и плодотворное сотрудничество, понимаю, что ради таких детей стоит заниматься спортом и популяризировать его».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице