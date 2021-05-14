14.05.2021 (12:15)

Медали за участие в параде Победы получили военные полицейские ЦВО и юнармейцы в Екатеринбурге

Военнослужащим военной комендатуры города Екатеринбурга, участвовавшим в обеспечении мероприятий подготовки и проведения парада Победы, вручили ведомственные медали Министерства обороны Российской Федерации «За участие в военном параде в День Победы».

Церемония награждения прошла на базе военной комендатуры Екатеринбургского гарнизона. В награждении приняли участие начальник регионального управления военной полиции Центрального военного округа полковник Константин Смирнов и военный комендант Екатеринбурга подполковник Михаил Вилль. Помимо военных полицейских медали получили ребята из школьного юнармейского отряда из города Полевской Свердловской области, также участвовавшие в организации парада Победы в Екатеринбурге.

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