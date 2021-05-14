14.05.2021 (12:00)

Группы высшего пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи» завершили подготовку к масштабному авиашоу в Кубинке

В подмосковной Кубинке экипажи авиационных групп высшего пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи» завершили подготовку к масштабному авиационному празднику, посвященному 30-летию пилотажных групп.

В ходе полетов лётчики «Русских витязей» выполнили групповой пилотаж на самолетах Су-35С, а «Стрижи» отработали свою новую программу в составе 9 экипажей на истребителях МиГ-29.

Лётчики Воздушно-космических сил отработали перестроения в воздухе, наиболее зрелищные фигуры, такие как встречный роспуск, зеркало, синхронные бочки, групповые бочки, а также ряд элементов с использованием сверхманевренных возможностей самолетов Су-35С.

Помимо этого экипажи ВКС выполнили комплекс фигур высшего пилотажа в совместном построении «Кубинский бриллиант». Стоит отметить, что «Русские витязи» впервые начали выполнять комплекс фигур высшего пилотажа в построении «Кубинский бриллиант» с участием пяти истребителей Су-35С. Летчики уже провели ряд тренировок в таком составе и планируют впервые продемонстрировать выступление с использованием новых самолетов на авиационном празднике, посвященном 30-летию двух пилотажных групп в Кубинке 15 мая.

Справочно:

Масштабный авиационный праздник пройдет на аэродроме Кубинка 15 мая, в ходе которого пройдет концертная программа и авиашоу в том числе с участие пилотажных групп «Беркуты» на вертолетах Ми-28н, «Первый полет», «Реакторы», и семикратной абсолютной чемпионки мира по самолетному спорту, заслуженного мастера спорта России Светланы Капаниной.

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