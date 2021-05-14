14.05.2021 (11:10)

Подразделения морской пехоты Черноморского флота приступили к воздушно-десантной подготовке

Военнослужащие соединения морской пехоты Черноморского флота приступили к выполнению комплекса мероприятий воздушно-десантной подготовки, который предусматривает прыжки с парашютом из вертолёта МИ-8.

В ходе данных тренировок подразделения отрабатывают высадку тактического воздушного десанта в полном боевом снаряжении посадочным способом и «по-штурмовому» (в режиме зависания вертолёта с высоты 2-3 метра). Затем военнослужащие, совершив марш по заданному маршруту, выполняют нормативы по сбору десанта в назначенной точке полигона.

Также морские пехотинцы занимаются огневой подготовкой, на которой они совершенствуют свои навыки в стрельбе из стрелкового оружия по наземным мишеням с воздуха из транспортного отсека вертолёта.

Данные мероприятия проводятся в соответствии с планом деятельности сил Черноморского флота на летний период обучения 2021 учебного года. В них принимают участие порядка 300 военнослужащих.

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