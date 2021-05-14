14.05.2021 (11:56)

В Западном военном округе проходит конкурс «Полевая баня–2021» за звание лучшего младшего специалиста вещевой службы

В Западном военном округе состоялся третий этап конкурса «Полевая баня–2021» на лучшего младшего специалиста вещевой службы. В соревнованиях приняли участие десять команд, представляющие Балтийский флот, армии и соединения окружного подчинения. В соответствии с программой соревнований их главной целью ставилось повысить уровень профессиональной подготовки личного состава подразделений вещевой службы и проверить навыки специалистов МТО применять вооружение, военную и специальную технику в соответствии с их предназначением.

Конкурс проводился в четыре этапа. На первом военнослужащие отчитывались по вопросам теоретической подготовки, большинство из которых – по знанию материальной части передвижной полевой бани ППБ-32, её технических характеристик, правил эксплуатации и обслуживания. В числе этих вопросов, например, порядок и время развёртывания (свёртывания) бани на местности; её пропускная способность; расход воды; температура окружающего воздуха летом и зимою, при которой допускается эксплуатация ППБ-32.

В конкурсе портных – перечень вопросов по эксплуатации и обслуживанию швейного оборудования и ремонта одежды и различных тканевых изделий вещевого имущества.

На втором этапе проверялась огневая подготовка команд при применении военнослужащими стрелкового оружия. Все участники конкурса выполнили 1-е начальное упражнение стрельб (НУС) из автомата Калашникова АК-74.

Третий этап конкурса – физическая подготовка. Она включала подтягивание на перекладине, бег 100 м, и кросс 1 км.

Кульминацией конкурса стал четвёртый этап по преодолению 3-километрового маршрута на ППБ-32 с последующим развёртыванием полевой бани. Особенностью этого этапа соревнований стала демонстрация командами элементов боевой и специальной подготовки младших специалистов вещевой службы. Водителям пришлось показать своё мастерство при проезде габаритного коридора, «восьмерки», проехать «заражённый» отравляющими веществами участок местности с последующей спецобработкой техники (все члены расчёта при этом были в общевойсковых защитных комплектах), преодолевать крутые подъёмы и спуски.

Время команды на четвёртом этапе фиксировалось после развёртывания ППБ-32, подачи воды на душевые сетки и доклада старшего команды главному судье соревнования: «Баня к работе готова». 32 мин. 6 сек. – лучший результат, показанный на 4 этапе командой в составе гв. сержанта Владимира Проскурякова, гв. ефрейтора Григория Янусова, гв. ефрейтора Сергея Плужникова, гв. рядового Владислава Фарафонова, капитан команды капитан Павел Кунегин. Вторые – команда, в которую входими младшие специалисты вещевой службы мл. с-т Дмитрий Лавлинский, ефрейторы Александр Михайлов и Владислав Васильев, рядовой Александр Чегодаев, капитан Вячеслав Ревин, 3 место – у команды Балтийского флота в составе прапорщика Алексея Макарова, мл. сержанта Максима Ахматова, ефрейтора Евгения Попова, рядового Егора Чувикова, капитан команды капитан Максим Денисов.

По результатам каждого из четырёх этапов соревнований и по их общим итогам командам вручили медали и кубки.

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