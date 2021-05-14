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14.05.2021 (11:48)

Отдельная бригада управления гвардейской танковой армии ЗВО завершает сезонное обслуживание военной техники

В Подмосковье военнослужащие отдельной бригады управления гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) завершают сезонное обслуживание техники. Мероприятие проводится в рамках перевода вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации.

В парке боевых машин организовано порядка 20 специализированных постов технического обслуживания. Военнослужащие заменили фильтры и технические жидкости военной техники, обслужили аккумуляторы. Всего личный состав подготовит более 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.

По завершении регламентных работ специальная комиссия из офицеров материально-технического обеспечения гвардейской танковой армии ЗВО проведет проверку военной техники бригады на готовность к эксплуатации в летнем периоде обучения.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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