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14.05.2021 (11:15)

Инженеры танковой армии ЗВО завершают перевод полигонного оборудования на летний период эксплуатации

В Московской, Ивановской, Смоленской, Ярославской и Нижегородской областях военнослужащие инженерных подразделений гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа завершают перевод полигонного оборудования на летний период эксплуатации.

На полигонах инженерами танкового объединения ЗВО было подготовлено свыше 3 тысяч статических и динамических мишеней на расстоянии от 400 до 3000 метров от рубежа открытия огня. На танковых директрисах установлены современные мишени, имитирующие тяжело бронированную технику и живую силу условного противника. Все мишени имеют специальную подсветку для проведения боевых стрельб в ночное время суток.

Специальная комиссия из офицеров материально-технического обеспечения гвардейской танковой армии ЗВО приступила к проверке качества перевода полигонного оборудования на режим летней эксплуатации, а также готовность полевой учебно-материальной базы боевой подготовки, которая должна обеспечить обучение более 20 тыс. военнослужащих личного состава объединения.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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