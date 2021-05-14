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14.05.2021 (11:31)

Чемпионат 8-й общевойсковой армии ЮВО по военно-спортивному ориентированию стартовал в Волгоградской области

В Волгоградской области на базе мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) стартовал чемпионат 8-й общевойсковой армии по военно-спортивному ориентированию.

В соревновании принимают участие около 100 военнослужащих в составе 16 команд, прибывших из соединений и воинских частей 8-й армии, дислоцированных в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Миллерово, Кореновске и Волгограде.

Участникам предстоит преодолеть шестикилометровый маршрут по пересеченной местности. Спортсмены будут определять свое местонахождение, ориентируясь только по карте и компасу, делая пометки на карте на контрольных точках маршрута. На финише учтут время преодоление маршрута и ориентирование команд на местности по отметкам на карте.

По итогам состязаний будут отобраны лучшие спортсмены, которые примут участие в составе сборной команды 8-й армии на чемпионате ЮВО по военно-спортивному ориентированию в июне.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Соревнования
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