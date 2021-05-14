14.05.2021 (11:00)
Партия новейших противогазов ПМК-4 поступила на оснащение подразделений ЮВО
Более 500 новейших противогазов ПМК-4 поступили в 49-ю общевойсковую армию Южного военного округа (ЮВО).
Новые средства защиты органов дыхания интегрированы в состав индивидуальной экипировки «Ратник» и могут сочетаться с зимним комплектом боевой экипировки военнослужащих.
В комплект ПМК-4 входит защитный экран лицевой панорамной части из полимерного стекла и светофильтры, защитный капюшон, фильтрующе-поглощающая система ФПС-4П, приспособления для крепления средств коррекции зрения и приема воды.
Военнослужащие мобильных расчетов оперативного реагирования 49-й общевойсковой армии ЮВО будут активно применять новые противогазы в рамках мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций в регионе дислокации.
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