14.05.2021 (11:00)

Партия новейших противогазов ПМК-4 поступила на оснащение подразделений ЮВО

Более 500 новейших противогазов ПМК-4 поступили в 49-ю общевойсковую армию Южного военного округа (ЮВО).

Новые средства защиты органов дыхания интегрированы в состав индивидуальной экипировки «Ратник» и могут сочетаться с зимним комплектом боевой экипировки военнослужащих.

В комплект ПМК-4 входит защитный экран лицевой панорамной части из полимерного стекла и светофильтры, защитный капюшон, фильтрующе-поглощающая система ФПС-4П, приспособления для крепления средств коррекции зрения и приема воды.

Военнослужащие мобильных расчетов оперативного реагирования 49-й общевойсковой армии ЮВО будут активно применять новые противогазы в рамках мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций в регионе дислокации.

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