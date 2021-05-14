14.05.2021 (10:45)

Начальником штаба 58-й армии ЮВО назначили кавалера двух орденов Мужества генерал-майора Вячеслава Гурова

Кавалера двух орденов Мужества генерал-майора Вячеслава Гурова назначили начальником штаба 58-й общевойсковой армией Южного военного округа. Накануне командующий армией генерал-майор Михаил Зусько представил его командному составу армии, офицерам штаба, командирам соединений и воинских частей.

Гуров Вячеслав Николаевич родился в 1971 году в Раменском Московской области. Окончил Ачинское высшее военно-авиационное училище, с отличием Общевойсковую академию Вооружённых Сил РФ и академию Генерального штаба ВС РФ. С сентября 1999 по март 2000 года участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Проходил военную службу на всех основных командирских должностях. С 2017 по 2019 годы был командиром крупнейшей уральской танковой дивизии. С 2019 по 2021 годы был заместителем командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией ЦВО, дислоцированной в Поволжье.

В июне 2019 года получил звание генерал-майора. Награждён двумя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами и другими государственными и ведомственными наградами.

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