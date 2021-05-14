14.05.2021 (10:30)

С противопожарными командами и расчётами Каспийской флотилии проводятся учения по борьбе с пожарами

В связи с началом пожароопасного периода военнослужащие Каспийской флотилии (КФл) приступили к отработке мероприятий по обеспечению требований противопожарной безопасности в местах дислокации и пунктах базирования соединений и воинских частей флотилии.

В Астраханском и Махачкалинском гарнизонах в данный период времени проводятся учения и тренировки противопожарной направленности. С личным составом противопожарных команд и расчётов объединения отрабатываются действия по ликвидации очагов возгорания на военных объектах, в местах стоянки боевой техники, придомовой территории военных городков, а также на кораблях, катерах и судах обеспечения флотилии.

Цель противопожарных учений – отработать организацию действий и общее руководство при ликвидации возгораний на объектах военной инфраструктуры, а также взаимодействие пожарных расчётов и обслуживающего персонала воинских частей с пожарными подразделениями МЧС.

В учебных мероприятиях принимает участие свыше 200 военнослужащих КФл, задействовано более 10 единиц пожарной, военной и специальной техники.

Всего с начала года на Каспийской флотилии проведено около 30 тактико-специальных учений по ликвидации пожаров.

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