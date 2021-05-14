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14.05.2021 (10:10)

Военнослужащие зенитного ракетного полка ЮВО в Сочи учились защищать назначенный район от авианалета

Военнослужащие зенитного ракетного соединения 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) в Сочи отработали задачи по противовоздушной обороне назначенного района в акватории Черного моря от авиационного налета условного противника.

Боевые дежурные расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» обнаружили, идентифицировали и уничтожили воздушные малогабаритные высокоскоростные цели условного противника над Черным морем. Уничтожение воздушных целей осуществлялось электронным способом.

ЗРПК «Панцирь-С» предназначен для ближнего прикрытия от всех средств воздушного нападения в сложной радиоэлектронной обстановке при любых погодных условиях. Современное ракетно-пушечное вооружение обеспечивает поражение всех типов пилотируемых и беспилотных целей.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Учения
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