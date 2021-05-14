14.05.2021 (09:51)

На майских праздниках в Сочи военные полицейские ЮВО обеспечили безопасность более 10 масштабных мероприятий

В дни майских праздников в Сочи военнослужащие военной полиции Южного военного округа (ЮВО) обеспечили безопасность более 10 масштабных мероприятий, прошедших с привлечением войск ЮВО. Всего для выполнения задач было задействовано более 50 военнослужащих военной комендатуры Сочинского гарнизона.

С 1 по 9 мая личный состав военной полиции поддерживал правопорядок и дисциплину в местах проведения массовых мероприятий, таких как парадное шествие 9 мая, возложение венков на мемориалах города Сочи, выставки военной техники и стрелкового оружия, концерты с участием юнармейцев.

«Обязанности, возложенные на военную полицию, направлены на поддержание воинской дисциплины и правопорядка, пресечение преступлений и происшествий на территории всего Сочинского гарнизона. Чтобы попасть на службу в подразделение военной полиции, военнослужащие проходят строгий отбор, серьезно проверяются их морально-психологические и физические качества», – пояснил военный комендант военной комендатуры Сочинского гарнизона подполковник Роман Луговой.

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