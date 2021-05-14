14.05.2021 (09:35)

В Ставропольском крае экипажи боевых вертолетов уничтожили замаскированные цели при поддержке беспилотной авиации спецназа ЮВО

В Ставропольском крае в ходе летно-тактического учения экипажи боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» и Ми-35М отдельного вертолетного полка Южного военного округа (ЮВО) уничтожили колонну бронетехники условного противника.

По замыслу учения в горно-лесистой местности были обнаружены замаскированные командные пункты, военная техника и личный состав противника. С помощью беспилотной авиации разведывательной группы спецназа ЮВО была проведена разведка местности в указанном районе, в ходе которой подтвердилось скопление войск.

Экипажи армейской авиации совершили несколько учебно-боевых вылетов и пуском неуправляемых авиационных ракет уничтожили около 20 единиц вооружения и военной техники, а также объекты инфраструктуры лагеря условного противника.

При выполнении учебно-боевых задач было задействовано до 10 вертолетов отдельного полка ЮВО, привлечено более 100 военнослужащих летного состава и подразделений спецназа.

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