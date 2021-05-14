14.05.2021 (09:15)

Более 100 новобранцев пополнило соединение связи ЮВО в Северной Осетии

В соединение связи 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Северной Осетии, прибыло более 100 военнослужащих, призванных на службу в ходе весеннего призыва. Перед отправкой все новобранцы прошли процедуры медицинского освидетельствования и профессиональный отбор.

С призывниками начались сборы молодого пополнения. Военнослужащие в течение месяца освоят курс общевойсковой подготовки. По его завершении их ждет церемония приведения к Военной присяге.

При проведении мероприятий призыва реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Всего до 15 июля в соединения и воинские части 58-й общевойсковой армии ЮВО прибудут свыше 3 тыс. новобранцев из разных регионов страны.

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