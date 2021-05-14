14.05.2021 (08:15)
Корабли Тихоокеанского флота завершили визит в Сингапур
Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и морского буксира «Калар» завершил деловой заход в Сингапур, куда прибыл 11 мая.
В период стоянки в военно-морской базе Чанги российские моряки пополнили запасы воды и топлива.
Отряд кораблей ТОФ продолжил выполнение плановых задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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