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14.05.2021 (08:15)

Корабли Тихоокеанского флота завершили визит в Сингапур

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и морского буксира «Калар» завершил деловой заход в Сингапур, куда прибыл 11 мая.

В период стоянки в военно-морской базе Чанги российские моряки пополнили запасы воды и топлива.

Отряд кораблей ТОФ продолжил выполнение плановых задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Корабли , Визит
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