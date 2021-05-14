Корабли Тихоокеанского флота завершили визит в Сингапур

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и морского буксира «Калар» завершил деловой заход в Сингапур, куда прибыл 11 мая.

В период стоянки в военно-морской базе Чанги российские моряки пополнили запасы воды и топлива.

Отряд кораблей ТОФ продолжил выполнение плановых задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.