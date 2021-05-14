14.05.2021 (08:46)
Расчеты комплексов С-300 «Фаворит» ВВО отразили удар условного противника в Забайкальском крае
Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 «Фаворит» соединения противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, провели плановую тренировку по отражению удара условного противника.
По легенде, условный противник планировал нанести ракетно-бомбовый удар по объектам военной инфраструктуры.
Дежурные расчеты с помощью систем радиолокационной разведки обнаружили авиацию «противника» на входе в зону поражения ЗРС. Боевые расчеты С-300 взяли цели на сопровождение, затем выполнили учебные (электронные) пуски ракет, условно уничтожив средства воздушного нападения.
В мероприятии боевой подготовки было задействовано несколько десятков единиц военной и специальной техники.
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