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14.05.2021 (08:46)

Расчеты комплексов С-300 «Фаворит» ВВО отразили удар условного противника в Забайкальском крае

Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 «Фаворит» соединения противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, провели плановую тренировку по отражению удара условного противника.

По легенде, условный противник планировал нанести ракетно-бомбовый удар по объектам военной инфраструктуры.

Дежурные расчеты с помощью систем радиолокационной разведки обнаружили авиацию «противника» на входе в зону поражения ЗРС. Боевые расчеты С-300  взяли цели на сопровождение, затем выполнили учебные (электронные) пуски ракет, условно уничтожив средства воздушного нападения.

В мероприятии боевой подготовки было задействовано  несколько десятков единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
ПВО , Восточный военный округ
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