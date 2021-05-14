14.05.2021 (07:38)

В армейском корпусе ВВО на Сахалине и Курильских островах завершается подготовка полигонов к новому периоду обучения

Военнослужащие соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах продолжают комплексную подготовку военных полигонов к летнему периоду обучения.

На полигонах, войсковых стрельбищах проводится регламентный ремонт специального оборудования мишенных полей. На летний период обучения уже подготовлено более 3 тысяч мишеней различного типа и размера, имитирующих живую силу, авиацию и бронетехнику условного противника.

Помимо этого, продолжается подготовка учебно-материальной базы полигонов, восстанавливается и модернизируется специальная площадка для отработки нормативов по армейской тактической стрельбе, особое внимание уделено ремонту и повышению возможностей специализированных классов.

Кроме того, в рамках подготовки к летнему периоду обучения военнослужащие инженерно-саперных подразделений армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курильских островах провели сплошную очистку полигонов от неразорвавшихся боеприпасов оставшихся после проведения ряда учений и боевых стрельб в зимнем периоде обучения.

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