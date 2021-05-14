14.05.2021 (07:19)

Летом в Улан-Удэ на аэродроме Восточный состоится военно-технический форум «Армия-2021»

В столице Республики Бурятия на специальной площадке аэродрома «Восточный» состоится военно-технический форум «Армия-2021».

«Ежегодное мероприятие пройдет летом текущего года. Форум будет организован с целью демонстрации возможностей современной техники, находящейся сейчас на вооружении в соединениях и воинских частях объединения ВВО, а также популяризации службы в Вооруженных Силах Российской Федерации» - сказал командующий общевойсковым объединением Восточного военного округа генерал-майор Валерий Солодчук.

В текущем году военнослужащие соединений и воинских частей ВВО организуют самое масштабное проведение военно-технического форума «Армия-2021» в Республике Бурятия. Форум начнется одновременно на нескольких площадках.

В ходе форума «Армия-2021» жителям и гостям столицы Республики Бурятия будет представлена уникальная возможность увидеть порядка 60 единиц современных образцов вооружения и военной техники, стоящие на вооружении объединений ВВО.

Впервые на форуме будут представлены новейшие образцы военной техники, которая совсем недавно поступила на вооружение, в частности, бронеавтомобиль «Тайфун», двухзвенный снегоболотоход «Алеут».

Стоит отметить, что у горожан и гостей военно-патриотического мероприятия будет уникальная возможность ознакомиться с тремя легендарными машинами времен Великой Отечественной Войны, которая принимала участие в военном параде Победы в Улан-Удэ - танк ИС-2 «Иосиф Сталин», танк Т-34», БМ-13 «Катюша».

Помимо этого, горожанам представят технику ДОСААФ, продукцию приборостроительного завода, образцы современного стрелкового оружия, экипировки и боевого снаряжения.

Мероприятия будут проходить на площадке под открытым небом, в строгом соответствии санитарно-противоэпидемиологических норм, исключающих распространение вирусных инфекций.

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