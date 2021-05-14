14.05.2021 (06:23)

Более 100 военнослужащих ВВО в Бурятии участвуют во всеармейских эта-пах армейских международных игр «АрМИ-2021»

Более 100 военнослужащих общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, примут участие во всеармейских этапах армейских международных игр «АрМИ-2021».

Военнослужащие танкового, мотострелкового, зенитного ракетного, ракетного соединений и соединения управления выступят в командах Восточного военного округа в конкурсах «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Мастера артиллерийского огня», «Тактический стрелок», «Мастер-оружейник» «Военное ралли» и других.

На текущий момент на полигоне в Челябинской области уже проходят соревнования «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск», следующим ближайшим конкурсом будет проведен «Специальный маршрут» на полигоне в Астраханской области, который начнется 19 мая текущего года. Проведение остальных конкурсов запланировано на конец мая текущего года.

Военно-прикладные конкурсы, входящие в армейские международные игры «АрМИ-2021» позволяют продемонстрировать умения и навыки солдат и офицеров, представляющих разные виды и рода войск.

Также участие военнослужащих в различных конкурсах позволяет закрепить умения владения боевой и специальной техникой и передавать этот опыт своим сослуживцам.

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