14.05.2021 (05:18)

В Забайкальском крае с участием военнослужащих ВВО состоится масштабный военно-технический форум «Армия-2021»

В конце августа текущего года в Забайкальском крае с участием военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО) состоится масштабный Международный военно-технический форум «Армия-2021».

Мероприятия форума пройдут сразу на нескольких площадках, в том числе в отдаленных гарнизонах, где дислоцированы части и подразделения общевойсковой армии ВВО. Основная площадка будет развернута в столице региона – городе Чита на территории «Мемориала трудовой и боевой славы забайкальцев».

В рамках демонстрации вооружения и военной техники гости масштабного мероприятия смогут посетить выставки с показом исторической техники и стрелкового оружия, боевой экипировки и современных приборов наблюдения, авиационных средств и беспилотных летательных аппаратов, современных образцов военной техники и технических средств состоящих на вооружении соединений и воинских частей ВВО.

Отдельно, на площадке «Кулибин-2021» будут представлены разработки в области робототехники, конструирования и авиамоделирования. В 2021 году общая концепция форума «Армия-2021» состоит во внедрении систем искусственного интеллекта.

Помимо статического и динамического показа вооружения и военной техники, на площадках форума будет представлена культурно-развлекательная программа с проведением спортивных мероприятий, а также выступлением творческих и художественных коллективов Забайкальского края.

Также, в ходе форума спланировано проведение исторической реконструкции событий связанных с окончанием Второй Мировой войны.

Всего на тематических площадках военно-технического форума будет представлено около свыше 100 образцов вооружения, включая авиационную технику и образцы не так давно поступившие в воинские части ВВО.

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