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14.05.2021 (04:37)

Военный оркестр Войск и сил на Северо-востоке России примет участие в военно-музыкальном фестивале «Амурские волны»

Военный оркестр штаба Войск и сил на Северо-востоке России примет участие в традиционном военно-музыкальном фестивале «Амурские волны», который пройдёт в городе Хабаровске. Тихоокеанцы не раз становились лауреатами музыкальных конкурсов и международных фестивалей военной музыки.

Планируется, что в концертной программе будет задействован весь состав военного гарнизонного оркестра - более 40 военнослужащих. В настоящее время идет интенсивная подготовка к выступлению, музыканты репетируют композиции из специально обновленного к этому событию репертуара, в котором классические симфонии, увертюры, фантазии, рапсодии, попурри, сюиты, марши и песни. Видное место занимают оригинальные джазовые и эстрадно-симфонические партитуры и современные музыкальные композиции.

Выступление Камчатского военного оркестра станет частью программы его подготовки к военно-музыкальному фестивалю «Спасская башня».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Ансамбль
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