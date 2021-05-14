14.05.2021 (04:15)

Первую остановку в зоне ответственности ВВО, воинский эшелон военно-патриотической акции ко Дню Победы, сделает в городе Северобайкальск

Воинский эшелон всероссийской военно-патриотической акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» в конце мая текущего года сделает первую остановку в зоне ответственности Восточного военного округа на перроне железнодорожного вокзала города Северобайкальск в Республике Бурятия.

Жители и гости самого северного города Бурятии смогут посетить акцию, где будет представлено 7 вагонов с экспозициями о современных вооружённых силах и 5 платформ с современными образцами военной техники Вооруженных Сил Российской Федерации и трофеями из Сирийской Арабской Республики.

Для всех посетителей специальной акции выступят солисты сводного военного ансамбля «Селенга» на передвижной платформе-сцене, а военные повара угостят солдатской кашей, приготовленной на полевой кухне.

Справочно:

Поезд с экспозициями по военно-патриотической тематике, акция которой посвящена 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, отправился из Москвы и сделает остановки в более чем 50 городах России. В вагонах состава размещены разнообразные выставки, посвящённые истории и развитию ВС РФ, военным медикам и истории Великой Отечественной войны. В одном из вагонов представлена экспозиция музея «Дорога памяти», где посетители смогут найти данные о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Также в поезде размещены военные трофеи из Сирии и современные образцы военной техники Вооруженных сил России.

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