Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.05.2021 (04:15)

Первую остановку в зоне ответственности ВВО, воинский эшелон военно-патриотической акции ко Дню Победы, сделает в городе Северобайкальск

Воинский эшелон всероссийской военно-патриотической акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» в конце мая текущего года сделает первую остановку в зоне ответственности Восточного военного округа на перроне железнодорожного вокзала города Северобайкальск в Республике Бурятия.

Жители и гости самого северного города Бурятии смогут посетить акцию, где будет представлено 7 вагонов с экспозициями о современных вооружённых силах и 5 платформ с современными образцами военной техники Вооруженных Сил Российской Федерации и трофеями из Сирийской Арабской Республики.

Для всех посетителей специальной акции выступят солисты сводного военного ансамбля «Селенга» на передвижной платформе-сцене, а военные повара угостят солдатской кашей, приготовленной на полевой кухне.

Справочно:

 Поезд с экспозициями по военно-патриотической тематике, акция которой посвящена 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, отправился из Москвы и сделает остановки в более чем 50 городах России. В вагонах состава размещены разнообразные выставки, посвящённые истории и развитию ВС РФ, военным медикам и истории Великой Отечественной войны. В одном из вагонов представлена экспозиция музея «Дорога памяти», где посетители смогут найти данные о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Также в поезде размещены военные трофеи из Сирии и современные образцы военной техники Вооруженных сил России.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине готовятся к приему молодого пополнения
С подразделениями антитеррора ВВО в Забайкалье состоялась тренировка по блокированию и уничтожению условных террористов
Более 1 тысячи единиц современного оборудования учебно-материальной базы ВВО будет подготовлено к летнему периоду обучения в Бурятии
Военно-технический форум «Армия-2021» пройдет на территории Кяхтинского военного гарнизона ВВО

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false