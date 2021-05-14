14.05.2021 (00:00)

Минобороны России публикует уникальные фотографии советских военачальников Великой Отечественной войны, запечатленных в минуты отдыха от ратных будней

Минобороны России в рамках военно-патриотического проекта «Полководцы Победы» продолжает публикацию уникальных фотографий известных советских военачальников.

Сегодняшний раздел на официальном сайте военного ведомства России представляет собой галерею уникальных фотографий известных военачальников и полководцев Великой Отечественной войны в минуты семейного дачного отдыха в послевоенные десятилетия.

Посетители раздела смогут, например, увидеть главного маршала бронетанковых войск Амазаспа Бабаджаняна или Маршала Советского Союза Ивана Баграмяна за приготовлением шашлыков, супругов Говоровых или Покрышкиных на лодочной прогулке, Коневых, Соколовских, Хрулевых, Чуйковых в кругу родных и друзей. Кроме того, пользователи узнают, что многие военачальники дружили семьями, часто совместно проводили отдых, а некоторые – даже становились родственниками…

Проект подготовлен при участии «Фонда памяти полководцев Победы» и фонда «Наследники Победителей». Фото из семейных и личных архивов. Многие материалы публикуются впервые.

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