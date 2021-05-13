Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.05.2021 (22:31)

Ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда» представит обширную концертную программу в честь 75-годовщины 4 Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр

Ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда» представит обширную концертную программу в честь 75-годовщины 4 Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр для военнослужащих полигона и жителей города Волгограда.

Для военнослужащих полигона Капустин Яр  и жителей города Волгограда представили очень обширную и интересную праздничную концертную программу, в которую вошли произведения военно-патриотической направленности, народные песни России и хореографический постановки в национальных костюмах.

В состав ансамбля входит около 80 представителей творческих цехов (хоровой, танцевальный оркестровый), многие из которых имеют почетные звания заслуженных артистов России.  Колоритные национальные костюмы, великолепные аранжировки известных мелодий, высокий профессионализм, «фирменный» стиль ансамбля и яркие выступления солистов – всё это уже давно по достоинству оценили зрители. За многолетнюю активную творческую деятельность, коллектив ансамбля за время его существования дал в общей сложности более 4000 концертов, на которых побывали сотни тысяч зрителей.

Военнослужащих 4 ГЦМП с 75-летием полигона поздравили Заслуженные артисты Российской Федерации и ведущие солисты ансамбля «Красная звезда».

Метки:
РВСН
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false