13.05.2021 (22:31)

Ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда» представит обширную концертную программу в честь 75-годовщины 4 Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр

Ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда» представит обширную концертную программу в честь 75-годовщины 4 Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр для военнослужащих полигона и жителей города Волгограда.

Для военнослужащих полигона Капустин Яр и жителей города Волгограда представили очень обширную и интересную праздничную концертную программу, в которую вошли произведения военно-патриотической направленности, народные песни России и хореографический постановки в национальных костюмах.

В состав ансамбля входит около 80 представителей творческих цехов (хоровой, танцевальный оркестровый), многие из которых имеют почетные звания заслуженных артистов России. Колоритные национальные костюмы, великолепные аранжировки известных мелодий, высокий профессионализм, «фирменный» стиль ансамбля и яркие выступления солистов – всё это уже давно по достоинству оценили зрители. За многолетнюю активную творческую деятельность, коллектив ансамбля за время его существования дал в общей сложности более 4000 концертов, на которых побывали сотни тысяч зрителей.

Военнослужащих 4 ГЦМП с 75-летием полигона поздравили Заслуженные артисты Российской Федерации и ведущие солисты ансамбля «Красная звезда».

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