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13.05.2021 (22:25)

В Брянской области выпускникам школы ДОСААФ вручили права у памятника воинам-водителям

Региональное отделение ДОСААФ Брянской области, управление ГИБДД и областной военкомат организовали церемонию вручения водительских удостоверений у подножия памятника воинам-водителям, установленного на трассе А141 вблизи поселка Осиновая Горка.

Удостоверения получили 16 выпускников Брянской объединенной технической школы № 1 и Бежицкой технической школы ДОСААФ, успешно сдавшие экзамены в ГИБДД.

Председатель регионального отделения ДОСААФ Брянской области Геннадий Багров подчеркнул вклад воинов-автомобилистов в достижение победы в Великой Отечественной войне и призвал присутствующих быть достойными памяти победителей.

Начальник управления ГИБДД подчеркнул важность тесного взаимодействия ДОСААФ и ГИБДД в вопросах своевременной и качественной подготовки водителей в интересах Вооружённых сил и поздравил призывников с получением заветных прав категории «С».

Участники торжества, почтив память советских воинов минутой молчания, возложили цветы к Вечному огню, а юнармейцы военно-патриотического клуба «Боец» Брянской объединенной технической школы № 1 - корзину цветов к подножию мемориала.

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Метки:
ДОСААФ
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