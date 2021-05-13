13.05.2021 (21:35)

Тобольские представители ДОСААФ приняли участие в автопробеге «Нам дороги эти позабыть нельзя»

В память о героической стойкости солдат Великой Отечественной войны по улицам и трактам Тюмени пролег маршрут автопробега «Нам дороги эти позабыть нельзя».

В местах остановок участники провели торжественные построения и митинги, церемонии возложения цветов к памятникам и мемориалам. В акции памяти участвовали представители ДОСААФ, городских и областных органов власти, военнослужащие, ветераны Вооруженных сил, воспитанники детско-юношеских центров «Град» и «Алый парус».

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