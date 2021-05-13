13.05.2021 (21:05)

Обладателем четырех золотых медалей чемпионата России по подводному спорту стал рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург

В Северной столице на базе центра водных видов спорта «Невская волна» состоялся чемпионат России по подводному спорту. Данный турнир являлся отборочным для участия в чемпионате мира, который пройдет в июле в Томске.

Соревновательная программа турнира проходила в таких дисциплинах, как плавание в ластах, плавание в классических ластах, подводное плавание и ныряние. В чемпионате выступили около 300 спортсменов 2006 года рождения и старше из 27 регионов страны.

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург Алексей Федькин стал обладателем четырех золотых медалей турнира в плавании в классических ластах и отобрался на чемпионат мира по подводному спорту.

50-метровую дистанцию Алексей преодолел с результатом 18,64 секунды, опередив на 0,12 секунды соперника из Пермского края Юрия Шарыкина. Третье место занял спортсмен из Новосибирской области Даниил Марков (19,24 секунды).

Лучший результат 41,40 секунды рядовой показал на дистанции 100 м. Вторым финишировал с результатом 42,21 секунды Юрий Шарыкин. Третьим завершил заплыв Даниил Марков (42,58).

Также самым быстрым с результатом 1 минута и 34,38 секунды Федькин стал в заплыве на 200 метров. Второе место занял Владимир Сидоров из Красноярского края (1 минута и 36,99 секунды). Третье – Максим Асочаков (Красноярский край, 1 минута и 37,02 секунды).

Лучшее время 3 минуты и 26,01 секунды рядовой показал в заплыве на дистанции 400 м. Вторым стал Владимир Сидоров (3 минуты и 30,11 секунды). Тройку лидеров замкнул Лев Штрайх из Санкт-Петербурга (3 минуты и 30,83 секунды).

Также в чемпионате России приняли участие воспитанники спортивной школы (олимпийского резерва, комплексной) филиала ЦСКА (СКА, г. Санкт-Петербург). Андрей Румянцев в результате заплыва в классических ластах на дистанции 400 м выполнил норматив Мастера спорта.

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